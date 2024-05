Lebenswichtige Medikamente gestohlen: Tourist erlebt böse Überraschung

Ein Texaner legte im Rahmen seiner Europareise einen Stopp in Villach ein, um dort zwei Tage Bekannte zu besuchen. Am Sonntag in der Früh begleiteten ihn seine Bekannten zum Villacher Hauptbahnhof, wo sie sich voneinander verabschiedeten. Als sie sich umdrehten, kam es zum Schockmoment – der Koffer des Amerikaners, in dem sich auch lebenswichtige Medikamente befanden, war nicht mehr da. Der Bekannte des Texaners wendete sich mit der Geschichte an 5 Minuten.

Nicht einmal eine Minute ohne Aufsicht

Der 5-Minuten-Leser, der lieber anonym bleiben möchte, schilderte in einem telefonischen Interview die Situation folgendermaßen: „Der Koffer stand während der Verabschiedung etwa fünf Meter von uns entfernt, wir haben ihn nicht einmal eine Minute lang aus den Augen gelassen.“ Die kurze Zeitspanne reichte dem Dieb: Der Koffer war weg.

Anzeige nur persönlich möglich

Da der Tourist aus Texas den Zug nach Wien erwischen musste, stieg er trotz verlorenen Koffers ein und überließ es seinem Bekannten aus Villach, die Polizei zu informieren. Auf der Wache folgte jedoch die nächste Überraschung: Dort wurde ihm mitgeteilt, eine Anzeige könne nur persönlich aufgegeben werden, weswegen unser Leser unverrichteter Dinge wieder abziehen musste. Der Texaner gab dann nach seiner Ankunft in Wien eine Anzeige bei der dortigen Polizei auf.

Kein gutes Bild von „good old Europe“

Der 5-Minuten-Leser ging im Laufe des Vormittags noch dreimal selbst zum Bahnhof, um dort nach dem Koffer zu suchen. Er sprach auch mit den dortigen Security-Mitarbeitern, jedoch waren bislang alle Mühen vergeblich. Eine ärgerliche und peinliche Situation, wie er findet: „Dass so etwas einem amerikanischen Touristen bei seiner Europareise passieren muss, wirft kein gutes Licht auf ,good old Europe‘!“

