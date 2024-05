Was macht Abschottung mit den Menschen? Ehemalige Häftlinge berichten

Zwischen 30. Mai und 2. Juni 2024 findet eine internationale Konferenz an der Uni Graz statt

Guantánamo gehört zu den bekanntesten und berüchtigtsten Straflagern der Welt. Es ist zugleich Symbol für die Frage, wie wir als Gesellschaft mit Gefangenschaft umgehen sollen. Mit Antworten darauf beschäftigt sich die Universität Graz bei einer internationalen Konferenz vom 30. Mai bis 2. Juni 2024.

Bekannter Bestsellerautor vor Ort

Wissenschaftler und ehemalige Häftlinge setzen sich damit auseinander, was Internierung und Abschottung mit den Menschen macht. Unter den Vortragenden ist der Bestsellerautor Mohamedou Ould Slahi. Er hat mit seinem Buch „Das Guantánamo-Tagebuch“ die Grundlage für den Hollywood-Thriller „Der Mauretanier“ mit Jodie Foster und Benedict Cumberbatch geliefert. „Gefangenenlager sind längst nicht nur einen US-amerikanisches, sondern auch ein europäisches Thema“, sagt Roberta Maierhofer, Leiterin des Zentrums für Interamerikanische Studien der Uni Graz. Zum einen, weil einige bekannte Guantánamo-Häftlinge in Europa festgenommen und an die USA ausgeliefert wurden. Zum anderen, weil die EU mit ihren Flüchtlingslagern und den geplanten Außencamps für Asylsuchende für intensive Debatten sorgt.

Viertägige Konferenz

„Wir wollen außerdem Beispiele des Engagements, Widerstands und Kampfes beleuchten, die als Reaktion auf Inhaftierung entstanden sind“, schildert Maierhofer. Mehr als 120 Teilnehmer werden ab 30. Mai 2024 zur viertägigen Tagung „Camps, Carceral Imaginations, and Critical Interventions“, die gemeinsam mit der Universität Puerto Rico veranstaltet wird, erwartet.