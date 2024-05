Pensionist verlor Brieftasche – Finder steckte sie einfach ein

Veröffentlicht am 26. Mai 2024, 20:43 / © Steve Buissinne/Pixabay

Am Samstag, dem 25. Mai 2024, gegen 15.30 Uhr hatte ein 78-jähriger Pensionist aus Hermagor, unmittelbar nach der Bezahlung an der Kassa eines Geschäfts in Hermagor seine Brieftasche samt Inhalt (Bargeld, Führerschein, Personalausweis, Bankomat- und Kreditkarte sowie weiteren Kundenkarten) verloren. Der Pensionist hatte den Verlust seiner Geldbörse erst etwas später bemerkt und ist zum Geschäft zurückgekehrt. Die Brieftasche war aber nicht mehr aufzufinden.

Urlauber nahm Brieftasche mit

Am Ende stellte sich heraus, dass jemand die Brieftasche mitgenommen hatte, wie die Ermittlungen der Polizeiinspektion Hermagor ergaben. Am heutigen Sonntag, dem 26. Mai, konnte ein 44-jähriger Urlaubsgast aus Nürnberg/ Deutschland als Täter ausgeforscht werden. Er hatte die Brieftasche des Pensionisten, die nach dem Kassenbereich am Boden lag, einfach mitgenommen und behalten. Der Nürnberger wurde wegen Fundunterschlagung und Unterdrückung unbarer Zahlungsmittel der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.