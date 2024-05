Sommerlicher Wochenstart: Der Montag bringt bis zu 25 Grad

Am Montag scheint in der Steiermark immer wieder die Sonne und es bleibt in den meisten Regionen trocken. Regionaler Frühnebel löst sich rasch auf. Gewitter sind laut den Prognosen der GeoSphere Austria jedoch nicht auszuschließen: „Die Schauer- und Gewitterneigung ist etwas erhöht, am ehesten gibt es lokale Schauer oder ein Gewitter in der Obersteiermark.“ Am längsten sonnig soll es im Süden werden. Die Höchstwerte erreichen 20 bis 25 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.05.2024 um 22:17 Uhr aktualisiert