90 Jahre Erfolg: Klagenfurt ehrt Wilhelm Kostwein mit Goldener Medaille

Wilhelm Kostwein hat seinen 90. Geburtstag gefeiert und wurde dafür mit einer der höchsten Auszeichnungen der Landeshauptstadt geehrt. „Wir sind unglaublich stolz, ein so erfolgreiches Familienunternehmen in Klagenfurt zu haben,“ betonte Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten). „Die Firma Kostwein befindet sich seit über 100 Jahren auf der Erfolgsspur. Heute ist der Name Kostwein von der Klagenfurter, Kärntner und der Weltwirtschaft nicht mehr wegzudenken.“

Ein Familienunternehmen von Welt

Die Firma Kostwein, die Wilhelm Kostwein zusammen mit seinem Bruder Hermann aufgebaut hat, ist ein Paradebeispiel für Tradition und Beständigkeit in der modernen Wirtschaft. Mit sechs Standorten in Österreich, zwei in Kroatien und jeweils einem in Indien und den USA beschäftigt das Unternehmen über 1.400 Mitarbeiter. Die Goldene Medaille würdigt nicht nur die besonderen Verdienste von Wilhelm Kostwein im wirtschaftlichen Bereich, sondern auch seine unermüdliche Arbeit, die das Unternehmen zu einer weltweit gefragten Maschinenbau-Gruppe gemacht hat.

©StadtKommunikation/Hude Wilhelm Kostwein erhielt anlässlich seines 90. Geburtstages die Goldene Medaille der Stadt Klagenfurt von Bürgermeister Christian Scheider und Wirtschaftsreferent Max Habenicht. Kostwein trug sich auch in das Goldene Buch der Stadt ein.

Meilensteine der Auszeichnung

Das Unternehmen Kostwein hat im Laufe der Jahrzehnte zahlreiche Ehrungen erhalten. Zu den herausragenden zählen das Klagenfurter Stadtwappen (1971), das Österreichische Staatswappen (1981) und das Landeswappen (2011). Im Jahr 2021 wurde die „Kostwein-Straße“ im Bereich Tessendorf in Klagenfurt benannt, ein weiteres Zeichen der hohen Anerkennung, die dem Unternehmen zuteil wird.

Eintrag ins Goldene Buch

Nach der feierlichen Verleihung der Medaille trug sich Wilhelm Kostwein auch in das Goldene Buch der Stadt Klagenfurt ein. Bürgermeister Scheider würdigte die Leistung des Jubilars: „Solche Betriebe wie das Unternehmen Kostwein sind in der heutigen Zeit rar gesät. Heute ehren wir nicht nur das Unternehmen, sondern auch den Mann, der maßgeblich zu seinem Erfolg beigetragen hat.“