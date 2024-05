Tiroler (19) spielte mit Feuerzeug: Dann fing Decke und Bett Feuer

Am Samstagabend, den 25. Mai 2024, kam es in St. Johann in Tirol zu einem Brand: Ein 20-jähriger Österreicher hatte Besuch von zwei Bekannten, einem 19- und einem 21-jährigen Österreicher. Gegen 19.30 Uhr testete der 19-Jährige mit einem Feuerzeug die Entzündbarkeit einer Wolldecke, die über der Bettkante hing. Plötzlich geriet nicht nur die Decke, sondern auch das Bett in Flammen.

Rasch zur Stelle: Feuerlöscher im Einsatz

Der 21-Jährige reagierte schnell und konnte das Feuer mit einem Feuerlöscher bekämpfen. Allerdings musste er wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol gebracht werden. Ein Nachbar, der sich zum Zeitpunkt des Vorfalls auf dem Balkon aufhielt, wurde von der alarmierten Feuerwehr unversehrt aus dem Haus evakuiert.

Großeinsatz der Feuerwehr

Die Feuerwehr von St. Johann in Tirol war mit neun Fahrzeugen und 44 Einsatzkräften vor Ort. Sie führten Nachlöscharbeiten durch und belüfteten das Wohnhaus. Ebenfalls im Einsatz waren ein Rettungswagen des Roten Kreuzes mit drei Sanitätern und eine Polizeistreife. Die Polizei Tirol ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.