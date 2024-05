RDV: In Villach haben sich Experten für Renault & Dacia angesiedelt

Am Samstag, den 27. Mai, wurde mit RDV eine neue Verkaufsstelle und Fachwerkstatt für Renault- und Dacia-Modelle in Villach offiziell eröffnet. Dabei handelt es sich um den einzigen Ansprechpartner für diese Automodelle in Villach. Die Eröffnungsfeier dauerte von zehn bis 16 Uhr. Neben Speis und Trank wurde auch ein Programm für die kleinen Gäste geboten, die sich in der Hüpfburg und beim Kinderschminken amüsierten. Ein weiterer Programmpunkt war die Vorstellung von drei neuen Automodellen: Dacia Duster, Renault Rafale und Renault Scenic.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.05.2024 um 09:45 Uhr aktualisiert