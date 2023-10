Krisenstab trifft weitere Vorbereitungen

Starkregen & Co.:

Veröffentlicht am 31. Oktober 2023, 15:56 / ©LPD Kärnten

Anlässlich des weiterhin prognostizierten Starkregens kam am Dienstag der Landeskrisenstab zusammen. „Mit Experten der Geosphere Austria, der Blaulichtorganisationen, der Behörden und der kritischen Infrastruktur haben wir uns eng abgestimmt, um uns auf die nächsten beiden Tiefs, die uns von Donnerstag auf Freitag beziehungsweise von Samstag auf Sonntag erreichen, vorzubereiten. Alle eventuellen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung wurden besprochen und werden, sobald sie notwendig sind, auch ergriffen“, so Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Landesrat Daniel Fellner (SPÖ). Die nächste Krisenstabssitzung findet am Donnerstag statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.10.2023 um 16:04 Uhr aktualisiert