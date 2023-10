Heftige Sturmböen und Starkregen kommen auf Kärnten zu

Schon im Laufe des Donnerstages erwarten die Meteorologen der Geosphere Austria ein weiteres Tief. Der Schwerpunkt der Niederschläge liegt diesmal zwischen den Karnischen Alpen und dem Villacher Raum. Die Gesamtmenge bis Sonntagabend könnte um die 150 Millimeter in den Staulagen erreichen. Bis zu 100 Millimeter seien im Oberen Gailtal vom Lesachtal bis Hermagor möglich.

Vorhergesagte Niederschläge könnten Situation verschärfen

„Flüsse und Seen haben die von uns prognostizierten Wasserstände in der ersten Regenwelle kaum überschritten“, berichtete Johannes Moser, Leiter des Hydrographischen Dienstes Kärnten. Die vorhergesagten Niederschläge in den nächsten Tagen werden die Situation aber in einigen Bereichen noch einmal verschärfen. Die Stauräume der Drau wurden überall stark abgesenkt. Der Abfluss wird in Rosegg am Freitagabend rund 1200 Kubikmeter pro Sekunde (+/-200) und in Lavamünd 1600 Kubikmeter pro Sekunde (+/-200) erreichen. Erschwerend hinzu kommen in Kärnten die sowieso schon hohen Grundwasser- und Seewasserstände. Stellenweise sei daher mit überfluteten Kellern zu rechnen. Speziell von Donnerstag auf Freitag sei außerdem mit Hangrutschungen und Murenabgängen zu rechnen.

Sturmwarnung für Kärnten

Auch gibt es zwischen Donnerstagabend und Freitagfrüh eine Sturmwarnung für Kärnten. „Die Spitzen erreichen in den Karawanken kurzzeitig um die 100 km/h – in Berglagen deutlich darüber“, warnt man seitens des Landes. Aus heutiger Sicht sagen die Meteorologen zumindest bis zur Mitte der nächsten Woche eine Wetterberuhigung vorher.