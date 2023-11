Behörden an Kärntner Bevölkerung: „Wetterwarnung ernst nehmen“

Aufgrund des herannahenden Tiefs „Emir“ stehen Experten des Landes Kärnten, der Behörden, der kritischen Infrastruktureinrichtungen sowie sämtlicher Blaulichtorganisationen in Einsatzbereitschaft – wir haben berichtet. Nun wenden sich der Zivilschutzverband Kärnten sowie der Krisenstab auch an die Bürger und appellieren an deren Eigenverantwortung: „Ihr könnt einen wesentlichen Beitrag dazu beitragen, indem ihr euch auf die prognostizierten Wetterereignisse gut vorbereitet und euch im Ernstfall an die Anweisungen von Behörden und Einsatzkräften haltet.“

„Begebt euch nicht unnötig in Gefahr“

Alle wichtigen Informationen, Schutzmaßnahmen und Handlungsanweisungen seien online auf katinfo.ktn.gv.at zu finden. „Begebt euch bei Hochwasser und Sturm nicht unnötig in Gefahr. Das Menschenleben steht immer über dem Schutz von Hab und Gut“, betont Rudolf Schober, Präsident des Kärntner Zivilschutzverbandes. Behörden und Einsatzkräfte warnen vor allem davor, sich in der Nähe von hochwasserführenden Flüssen und Seen aufzuhalten.