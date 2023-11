Pyramidenkogel muss vorübergehend schließen

Keutschach am See

Wegen Wartungsarbeiten hat der Pyramidenkogel zwischen dem 6. und 11. November 2023 geschlossen, danach startet man mit dem Faschingswecken in die Wintersaison! Bürgermeister Gerhard Oleschko (TK) lädt die Besucher zum 40. Jubiläum von Reinhard Eberharts Faschingszeitung zwischen 10 und 11.30 Uhr bei freiem Eintritt auf den Aussichtsturm ein – wir haben berichtet. An die ersten 333 Gäste werden gratis Faschingskrapfen verteilt. Auch gibt es Erfrischungsgetränke und Freibier, solange der Vorrat reicht.

Neue Highlights beim Advent über den Wolken

Am 24. November eröffnet dann der „Advent über den Wolken“ seine Pforten. Unter dem Holz-Aussichtsturm lädt die Gemeinde Keutschach am See zum beliebten Adventmarkt mit einem abwechslungsreichen Programm. Neu ist heuer die Papierkrippen-Ausstellung in der Skybox, die Winter-Floristik-Hütte sowie Ricos Weihnachts-Wunder Zirkus.