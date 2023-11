Erster Fall in Kärnten: Was ist „Hasenpest“?

Bei einem Feldhasen, der in der Gemeinde Grafenstein aufgefunden wurde, wurde erstmals in Kärnten „Tularämie“ bzw. die so genannte „Hasenpest“ festgestellt. Die Krankheit ist hoch ansteckend – wir haben berichtet. Bei der „Hasenpest“ handelt es sich laut „AGES“ um eine „bakterielle Infektionskrankheit, die durch das Bakterium Francisella tularensis verursacht wird“. Dabei sind nicht nur Tiere gefährdet, die Krankheit kann auch auf den Menschen übertragen werden.

Welche Tiere verbreiten die Krankheit?

Die Verbreiter der Krankheit sind in erster Linie aber Tiere, dabei vor allem Hasenartige und Nagetiere, aber auch Zecken spielen eine wichtige Rolle. Obwohl das der erste Fall in Kärnten ist, gibt es in Österreich immer wieder Fälle – auch von Erkrankungen bei Menschen. So waren es 2022 35 Erkrankungsfälle beim Menschen, wobei 23 auf Nieder- und Oberösterreich entfallen sind. 16 Feldhasen waren betroffen. Im ersten Halbjahr 2023 wurde die „Hasenpest“ bei sechs Tieren nachgewiesen.

Wie kommt es zur Infektion mit „Hasenpest“?

Hauptsächlich durch Kontakt- und Schmierinfektion, vor allem beim Zerlegen von Feldhasen, aber auch durch Zeckenbisse oder Insektenstiche, so die „AGES“. Auch kann es zu einer Staub- oder Tröpfcheninfektion bei Arbeiten mit landwirtschaftlichen Produkten wie Heu, Stroh, Getreide oder Zuckerrüben kommen, wenn diese mit Exkreten oder Kadavern von Mäusen kontaminiert sind. „Eine Übertragung durch kontaminierte Lebensmittel oder Wasser ist möglich“, erklärt die „AGES“. Die Inkubationszeit beträgt übrigens bis zu 14 Tage, in der Regel aber drei bis fünf Tage.

Wie erkennt man, dass man „Hasenpest“ hat?

„Beim Menschen entsteht meist an der Kontaktstelle ein schmerzloses Geschwür. Häufige Symptome sind Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen und schmerzhafte Schwellung der regionalen Lymphknoten“, weiß die „AGES“. Dabei kann es auch zu unterschiedlichen Krankheitsverläufen mit unterschiedlichen Symptomen wie Erbrechen, Durchfällen oder zu Bauch- bzw. Unterleibsschmerzen kommen.

„Kann lebensbedrohlich verlaufen“

Auch die Kärntner Gesundheitslandesrätin Beate Prettner weist auf das hohe Risiko für den Menschen hin: „Die Hasenpest äußert sich beim Menschen meist mit grippeähnlichen Symptomen, kann im schlimmsten Fall aber auch lebensbedrohlich verlaufen“, so Prettner. Meist entsteht an der Kontaktstelle ein schmerzloses Geschwür.