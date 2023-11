Kiosk-Eröffnung beim Stadtpark: Kräuterpädagogin sucht noch „Backomas“

Edda Streif ist diplomierte Kräuterpädagogin und hat parallel eine Gastronomieausbildung absolviert. Sie eröffnet nun einen „Genuss-Kiosk“ direkt beim Landessportzentrum, in dem generationenübergreifend gearbeitet wird. Was aber wird dort aufgetischt? „Ich orientiere mich an alten Rezepten, ursprünglichen Zubereitungsmethoden und Traditionellem“, erzählt Streif gegenüber 5 Minuten. „Altes Wissen aufleben und weitertragen“, lautet das Konzept, nach welchem im Kiosk aufgekocht wird. Aus diesem Grund ist die Betreiberin noch auf der Suche nach „Backomas“ und „Backopas“. Gleichzeitig will sie mit dieser „Stellenausschreibung“, Menschen, die vereinsamen, eine Möglichkeit bieten, soziale Kontakte zu pflegen und sich eine Kleinigkeit dazuzuverdienen.

Regionales und saisonales Angebot

Gekocht und gebacken wird möglichst regional, als Zutaten kommen nur ganz naturbelassene Produkte in Frage. Zu Mittag wird es ein Gericht geben, entweder einen Eintopf oder eine Suppe. Ansonsten werden Kuchen, Brote, Würstel von regionalen Fleischern, selbstgemachte Säfte und Kaffee von „Hornig“ serviert. Auch steirische Weine wird es geben. „Wenn etwas aus ist, dann ist es aus“, so lautet das Credo im „hillside“. Was nicht selbst gemacht wird, das wird von regionalen Produzenten erworben, denn Regionalität und Saisonalität liegt der Kräuterpädagogin besonders am Herzen. Geöffnet hat das Kiosk Dienstag bis Sonntag von 10 bis 21 Uhr. Montag ist Ruhetag. Ob langfristig an Sonntagen die Pforten geöffnet bleiben, ist noch ungewiss. „Im jeden Fall aber so lange, wie die Winterwelt geöffnet hat“, betont die Besitzerin.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2023 um 19:21 Uhr aktualisiert