Nächster Gipfel steht an: Wurde ein GAK-Stadion bereits gefunden?

Bereits im Oktober wurde ein Sonderausschuss hinsichtlich der Stadion-Debatte einberufen. Im Fokus stand dabei ein Thema, welches Graz seit Monaten bewegte: Findet sich für Sturm und für den GAK jeweils eine eigene, bundesligataugliche Spielstätte? Dabei wurden 16 mögliche Standorte besprochen. Zwei davon, nämlich Weinzödl und Eggenberg sind ausgeschieden – wir berichteten.

Steht der neue Standort bereits fest?

Am heutigen Dienstag, den 28. November 2023 steht die nächste Sitzung an. Wie Medien berichten soll der GAK dabei einen Lösungsvorschlag vorstellen. Von dem ursprünglichen Vorhaben, die Spielstätte im Norden zu planen, soll der Verein nun abweichen. Eine Option in Puntigam soll dabei im Raum stehen. Wie die „Steirerkrone“ bereits im Vorfeld berichtet, soll ein Grundstück zwischen Bahnhof und Ikea genauer ins Auge gefasst werden. An diesem Standort soll nämlich die neue Remise der Grazer Straßenbahnen geplant sein. Darauf könnte sich das neue GAK-Stadion befinden. Genaueres wird sich aus den heutigen Diskussionen ergeben.