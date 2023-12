Grazerin hofft auf Weihnachtswunder: „Sonst muss ich Gismo einschläfern lassen“

Eine 5-Minuten-Leserin meldete sich kürzlich mit einem tragischen Anliegen bei der Redaktion. Die Grazerin ist am Boden zerstört. Ihr Hund hatte einen Darmbruch und muss deshalb dringend operiert werden. Für die Besitzerin, die seit Oktober in Krankenrente ist und Mindestpension bezieht, ist die Operation finanziell nicht stemmbar. Der vierbeinige Gefährte ist erst neun Jahre alt und und könnte noch viele Jahre leben – dafür aber benötigt es einen medizinischen Eingriff. Die Besitzerin ist verzweifelt auf der Suche nach Leuten „die ein gutes Herzen haben und gerne helfen“.

Tierischer Lebensretter steht selbst kurz vor dem Ende

„Es reicht nicht einmal für einen Weihnachtsbaum“, so schildert die Grazerin ihre finanzielle Lage. Ihrem Hund hat sie einiges zu verdanken: Gismo hat ihr selbst sogar das Leben gerettet, wie sie gegenüber 5 Minuten berichtet. Wie es dazu kam? Gas war eines Nachts aus ihrem Kohleofen ausgetreten, was ihr Hund natürlich sofort erschnupperte und sie weckte. „Sonst gäbe es mich nicht mehr. Er ist das Einzige, was ich noch habe“, betont die Besitzerin, die nun das Leben ihres Hundes retten will. Unterstützung aus dem Familienkreis gibt es nicht, Verwandte hat die Grazerin kaum noch. Sie bittet nun dringend um Unterstützung. „Es gibt nur die OP, ansonsten bleibt nur einschläfern“, so das traurige Schicksal des Vierbeiners, sollte die Grazerin den Betrag von rund 1000 Euro nicht auftreiben können.