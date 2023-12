Wieder kein Abschluss bei Handel-KV: Jetzt wird gestreikt

Auch in der fünften Verhandlungsrunde der Kollektivverträge für den Handel kam es zu keinem Ergebnis. Das letzte Angebot der Arbeitgeber lautete 8 Prozent. Seitens der Gewerkschaft wurde der Erhöhung nicht zugestimmt. Die Forderung der GPA liegt bei 9,4 Prozent.

Streik angekündigt

Dadurch, dass es heute zu keinem Abschluss gekommen ist, wird der Handel wieder – wie angekündigt – in die Streikphase übergehen. Ein erster Protest soll am Freitag, dem 8. Dezember, in Wien stattfinden. Wie es weitergeht, mit den Streiks am zweiten Adventwochenende, ist noch nicht bekannt. Es dürften wieder Betriebe in ganz Österreich teilnehmen. Seitens der Gewerkschaft gab es nach Abbruch der Verhandlung noch keine Stellungnahme.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.12.2023 um 21:41 Uhr aktualisiert