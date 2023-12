Handel-KV: Wird am Einkaufswochenende wieder gestreikt?

Veröffentlicht am 7. Dezember 2023, 08:16 / ©GPA

Bisher konnte keine Einigung bei den Kollektiv-Verhandlungen im Handel erzielt werden. Am heutigen Donnerstagvormittag, 7. Dezember 2023 werden die abgebrochenen Verhandlungen für den Kollektivvertrag im Handel wieder aufgenommen. Die Verhandlungen starten um 11 Uhr, sollten diese jedoch wieder zu keinem Ergebnis führen, so sollen erneut Warnstreiks folgen – und zwar am verlängerten Einkaufswochenende.