Freyja täuscht sogar Experten: „Sie wird oft mit einem Wolf verwechselt“

Jetzt stellte es sich heraus, bei dem prächtigen Tier handelt es sich um keinen Wolf, sondern um einen reinrassigen Wolfshund aus Tschechien, der seiner Besitzerin entwischt ist. Sogar Experten hatten das Tier für einen Wolf gehalten.

Einfach ausgebüxt

„Freyja“ heißt die Hündin, die mit ihrer Besitzerin, der Ungarin Zso`fia Ba`nhelyi in der Nähe des Atrio lebt. „Sie ist erst ein Jahr alt und sehr verspielt, erzählt die Ungarin 5 Minuten, wie es zu dem Foto vor der Leitschiene kam. Mit einem befreundeten Husky hat sich die Hündin dann schnell mal in die Büsche geschlagen. „Das ist mir noch nie passiert, sie war mit meiner Schwester unterwegs, die hatte leider vergessen ihr eine Warnweste umzubinden und auch auf ein Halsband, deshalb wurde sie mit einem Wolf verwechselt“. Damit der Hund auch von den Jägern klar als Haustier erkannt wird, hat sich die Frau eine Warnweste besorgt.

„Verwechslung passiert immer wieder“

„Freyja besucht jetzt einen Jugendkurs in einer Hundeschule und ist ein sehr zärtliches Tier. Sie ist auch keinesfalls eine Hybridhündin, sie stammt aus einer Zucht aus der Tschechoslowakei, ist reinrassig und in Österreich sehr selten. Sie wird leider immer wieder mit einem Wolf verwechselt“. In Zukunft soll auch auf eine Leine bei einem Spaziergang nicht vergessen werden, damit Frevja nicht noch mit einem Wolfsrüden davon geht – jetzt wo bald die Paarungszeit beginnt …

