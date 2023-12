Heftigster Sonnensturm seit 6 Jahren: Werden Polarlichter zu sehen sein?

Veröffentlicht am 16. Dezember 2023, 10:29 / ©Rosie Orasch

Anfang November ereignete sich ein ganz besonderes Naturspektakel: Polarlichter brachten den Himmel zum Strahlen. Besonders gut zu sehen war dieses seltene Phänomen in der Steiermark und Kärnten. Zahlreiche Leser sendeten uns Fotos zu. Ein Lokalaugenschein zeigte: ein wahres Farbenspiel am österreichischen Himmel. Wie aber entstehen die Nordlichter und welche Wetterbedingungen braucht es, damit diese überhaupt sichtbar werden? Wir haben den Experten Christian Möstl, Leiter des Austrian Space Weather Office der GeoSphere Austria in Graz dazu befragt. Mehr dazu kannst du hier nachlesen.

Polarlichter unwahrscheinlich

Die Weltraumbehörde Nasa verkündete, dass sich Mitte Dezember der heftigste Sonnensturm seit Jahren ereignen soll. Wird auch dieses Wochenende der Himmel in einem leuchtenden Rot erstrahlen? „Es handelt sich um den stärksten Ausbruch aus der Sonne seit sechs Jahren“, so Möst, Spezialist für Sonnenstürme der GeoSphere Austria, auf Anfrage von 5 Minuten. Trotz der enormen Kraft des Sonnensturms, hält der Experte es für unwahrscheinlich, dass dieser für Polarlichter sorgen soll, wie es im November der Fall war. Damit die Lichter sichtbar werden, muss die Wolke die Erde zentral treffen. Dieser Sturm aber war weit von der Erde entfernt und soll diese, wenn überhaupt, seitlich treffen.

Die Situation wird weiter beobachtet

Auch die Ankunftszeit sei laut dem Scoreboard der Nasa sehr ungenau, wie der Experte erklärt. Als Zeitfenster wird der Bereich zwischen dem heutigen Freitag, den 16. Dezember und dem morgigen Sonntagabend, den 17. Dezember genannt. Ausgehend von diesen Rahmenbedingungen bewertet Möstl die Wahrscheinlichkeit für Polarlichter als sehr gering. Ganz ausschließen, möchte er jedoch nichts. Man wird die Situation weiter im Blick behalten.