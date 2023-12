Neue ORF-GebÃ¼hr fÃ¼r alle: Das Ã¤ndert sich ab JÃ¤nner jetzt konkret

In zwei Wochen ist bereits Silvester – das Jahr 2023 neigt sich also dem Ende. Mit 1. J├Ąnner stehen dann zahlreiche ├änderungen am Programm – unter anderem beim ORF. Der Verfassungsgerichtshof hat n├Ąmlich die GIS vor knapp einem Jahr gekippt, mit 31. Dezember 2023 l├Ąuft sie endg├╝ltig aus und wird von der neuen ORF-Geb├╝hr ersetzt. Der ORF erkl├Ąrt auf seiner Instagram-Seite nun, was das f├╝r die ├ľsterreicher nun jeweils bedeutet.

Wer f├╝r den ORF bezahlen muss

Die gr├Â├čte ├änderung ist, dass ab 1. J├Ąnner jeder Haushalt in ├ľsterreich f├╝r den ORF bezahlen muss. Bei der in zwei Wochen auslaufenden GIS musste nur bezahlen, wer die Sender und Kan├Ąle auch benutzt und ein dementsprechendes Empfangsger├Ąt (Radio und/oder Fernseher) zu Hause hatte. Die online-Inhalte konnte man gratis nutzen, diese Ungleichbehandlung war schlie├člich auch der Grund f├╝r das Urteil des Verfassungsgerichtshofs. F├╝r jene Personen, die bisher aber schon GIS bezahlt haben, wird die Geb├╝hr billiger.

Wer von der ORF-Geb├╝hr befreit ist

Bezahlt werden muss ├╝brigens aber nur f├╝r Hauptwohnsitze. Nebenwohnsitze sind nicht zahlungspflichtig. Ebenfalls nicht zahlen muss, wer sich von der ORF-Geb├╝hr befreien l├Ąsst. „Wenn man etwa Pension, Pflegegeld, Mindestsicherung, Arbeitslosengeld, Sozialhilfe oder Studienbeihilfe bekommt, kann man vom ORF-Beitrag befreit werden“, hei├čt es auf der Instagram-Seite der „Zeit im Bild“. Ein gewisses Haushaltsnettoeinkommen d├╝rfe aber dennoch nicht ├╝berschritten werden, ansonsten muss man trotzdem zahlen. Ebenfalls nichts zahlen m├╝ssen blinde und geh├Ârlose Personen. Zudem gilt: „Wer schon von der GIS befreit war, bleibt befreit.“

Wie hoch ist die neue ORF-Geb├╝hr?

Die Kosten f├╝r den neuen ORF-Beitrag betragen ├Âsterreichweit monatlich 15,30 Euro statt wie bisher 22,45 Euro. Wie schon bei der GIS kommen in einigen Bundesl├Ąndern aber noch L├Ąnderabgaben dazu. W├Ąhrend man also in Wien, Nieder├Âsterreich, Ober├Âsterreich, Salzburg und Vorarlberg „nur“ die 15,30 Euro pro Monat bezahlt, muss man in Tirol (18,40 Euro), dem Burgenland, K├Ąrnten (jeweils 19,90 Euro) und der Steiermark (20 Euro) teils deutlich mehr zahlen.

Wof├╝r wird die ORF-Geb├╝hr verwendet?

Auf Instagram wird nun auch erkl├Ąrt, wof├╝r der ORF die fast 200 Euro j├Ąhrlich verwenden darf – dabei ist man n├Ąmlich eingeschr├Ąnkt. Verwendet werden d├╝rfen die Beitr├Ąge n├Ąmlich „nur zur Erf├╝llung seines ├Âffentlich-rechtlichen Auftrags“. Dabei sollen einige Bereiche abgedeckt werden, die da w├Ąren: Information, Kultur, Bildung, Kinderprogramm, Sport, Religion und Unterhaltung.

Was, wenn ich die ORF-Geb├╝hr einfach nicht bezahle?

Wer ├╝brigens daran denkt, die neue ORF-Geb├╝hr einfach nicht zu bezahlen, kann mit teils drastischen Strafen rechnen. ORF-Chef Roland Wei├čmann rechnet laut Bericht des „Standard“ mit wenigen „Einzelf├Ąllen“, die nicht zahlen werden. Zahlt man nicht, wird man automatisch abgemahnt. Dann h├Ątte man noch Zeit, zu reagieren. Zuerst soll man der Zahlungsaufforderung f├╝r den Jahresbetrag innerhalb der ersten 14 Tage nachkommen. Wird gemahnt, k├Ânnen gleich mal zehn Prozent des Betrags als Extra-Strafe aufgeschlagen werden, ein Inkassob├╝ro schreitet dann ein. Sollten sich Personen weiterhin weigern, geht der Fall vor Gericht und dort hat man dann 2.180 Euro Strafe plus immer noch die Zahlung der Jahresgeb├╝hr zu erwarten –mehr dazu hier.