Hubert-Auer-Standl am Lendplatz: Bekannte Grazer Bäckerei übernimmt

Anfang November gab es traurige Neuigkeiten: Das Grazer Urgestein der Brotkultur Hubert Auer ist im Alter von 84 Jahren aus dem Leben geschieden. Bereits vor seinem Tod mussten viele Filialen aufgrund einer Insolvenz geschlossen werden. Nach dem Ableben des Bäckermeisters kam es zu weiteren Schließungen. Auch betroffen, der Stand am Lendplatz.

„Sorger“ folgt

Nun wird den leerstehenden Räumlichkeiten der Markthalle wieder neues Leben eingehaucht. Wer nachfolgen wird? Eine Bäckerei, die in Graz nicht unbekannt ist. „Sorger“ wird weiterhin für frische Backwaren sorgen, wie der Betrieb auf Anfrage von 5 Minuten bestätigt. Auch die Arbeiten am Standort Radetzkystraße befinden sich in der finalen Phase. Somit werden schon bald zwei neue „Sorger“-Filialen eröffnen.