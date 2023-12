Verloren gegangene Kindergeige dank ehrlichem Finder wieder bei Besitzer

Veröffentlicht am 22. Dezember 2023, 12:30 / ©pixabay

In einem Bankinstitut in Viktring wurde kürzlich eine Kindergeige in einem schwarzen Geigenkoffer gefunden, 5 Minuten berichtete. Der ehrliche Finder hat diese daraufhin im Fundamt abgegeben. Hier konnte das Instrument vom Besitzer abgeholt werden.

Besitzer hat sich gemeldet

Kurz darauf fand das Instrument wieder seinen Weg zurück zum Besitzer. „Wie wir soeben aus dem Fundamt erfahren haben, hat sich der Besitzer der Geige bereits gemeldet“, teilt die Stadt Klagenfurt mit.

