Benefizkonzert fÃ¼r schwerkranke Mylah (1) brachte 1.500 Euro

Mylah ist 18 Monate alt und hat vermutlich schon mehr Zeit in Krankenhäusern zugebracht, als die meisten Erwachsenen. Der Grund: Die kleine Rosentalerin leidet an dem seltenen Gendefekt LCA 10. Ohne Therapie wird sie in wenigen Jahren völlig erblinden, aber diese kostet: „Die Summe für die Gentherapie, die ausschließlich in London oder in den USA erhältlich sein wird, ist für einen Menschen mit durchschnittlichem Gehalt nicht aufzubringen“, erklärt Mama Sarah B., die mit allen Mitteln für ihre kleine Tochter kämpft. „Ich will und werde mich mit dem Schicksal meiner Tochter nicht so einfach abfinden und werde alles, was in meiner Macht steht, versuchen, um ihr die Therapie zu ermöglichen.“ Doch langsam stößt sie an ihre (finanziellen) Grenzen. 5 Minuten hat bereits darüber berichtet, mehr dazu hier.

Benefizkonzert brachte 1.500 Euro

Die Marktgemeinde St. Jakob im Rosental hat zu diesem Zweck am 15. Dezember 2023 ein

Benefizkonzert im Kulturhaus veranstaltet und konnte für Mylah in Summe 1.500 Euro an

Spendengelder einnehmen. Am Konzert nahmen die Volksschule St. Jakob im Rosental, die Mittelschule St. Jakob im Rosental, die Musikschule Rosental, der MGV Maria Elend und der EMV-TK Arnoldstein teil. Für die Zuhörer gab es eine bunte Mischung aus Weihnachtsgedichten sowie klassischen und modernen Weihnachtsliedern.