PrÃ¤mie verlÃ¤ngert: Wer 2024 bis zu 3.000 Euro extra aufs Konto bekommt

Im Zuge des Anti-Teuerungspaketes wurde für die Jahre 2022 und 2023 erstmals eine Teuerungsprämie von bis zu 3.000 Euro für Arbeitnehmer eingeführt. Diese ist beitrags- und steuerfrei und soll als finanzielle Entlastung dienen. 2022 wurde der Bonus zum Beispiel an rund 1,2 Millionen Menschen ausbezahlt. Kürzlich kündigte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) eine Verlängerung der steuer- und abgabenbefreiten Mitarbeiterprämie für das Jahr 2024 an, 5 Minuten berichtete. Jedoch gibt es eine Änderung.

Mitarbeiterprämie auch 2024 möglich: Welche Voraussetzung gilt?

Seit letzter Woche steht fest: Die mit Ende des Jahres auslaufende steuer- und abgabenbefreite Mitarbeiterprämie wird nun doch für das Jahr 2024 verlängert. Nun seien jedoch die Sozialpartner am Zug, teilte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) mit. Denn ob die Mitarbeiterprämie auch in Anspruch genommen wird, hänge davon ab, dass sie zur Gänze an lohngestaltende Maßnahmen gebunden wird. Das heißt, dass eine Verankerung im Kollektivvertrag oder Ähnlichem notwendig ist, um die Begünstigung in Anspruch zu nehmen. Eine Prämie ohne derartige Bindung mache aus Sicht des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) keinen Sinn. „Ich habe immer gesagt: Wenn es den Wunsch seitens der Sozialpartner gibt und das auch Einfluss auf die Lohnabschlüsse hat, sind wir gesprächsbereit“, so Brunner. In Summe können bis zu 3.000 Euro für das jeweilige Kalenderjahr steuer- und sozialversicherungsfrei an Arbeitnehmer ausbezahlt werden.