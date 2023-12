Erst Nebel, dann Schnee: Bringt Wetterumschwung jetzt viel Niederschlag?

Nachdem es in den letzten Tagen mal kalt, mal warm war – heute hatte es beispielsweise sogar 16 Grad in der Nacht – dürfte sich das Wetter in den kommenden Tagen einmal mehr umstellen – diesmal jedoch langsam, wie die „GeoSphere Austria“ berichtet. „Den Anfang machen zunehmend zähe Nebel- oder Hochnebelfelder, die sich vor allem am Donnerstag und Samstag im Oste Österreichs sowie inneralpin hartnäckig halten können“, heißt es dazu auf Facebook.

Einiges an Neuschnee zum Jahreswechsel?

Am Silvestertag ist es dann aber so weit. Über dem Golf von Genua dürfte sich ein Italientief bilden, das schließlich am Neujahrstag vor allem im Süden und Osten Österreichs wieder größere Niederschlagsmengen bringen könnte. Kärnten ist hiervon traditionell recht stark betroffen. Gleichzeitig dürften auch die Temperaturen und damit einhergehend auch die Schneefallgrenze sinken. „Aktuelle Wettermodelle deuten einiges an Neuschnee in diesem Bereich zum Jahreswechsel an“, so die „GeoSphere Austria“.

Entwicklung noch sehr unsicher

Aber: Die Entwicklung sei noch sehr unsicher. Italientiefs hätten immer eine eher geringe räumliche Erstreckung, weshalb es zu Problemen bei der genauen Vorhersage der Wetterentwicklung kommen könne, erklären die Meteorologen abschließend.