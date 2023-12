Lange Warteschlange bei Apotheken am Christtag

Nachdem der Heilige Abend in diesem Jahr auf einen Sonntag fiel, sind es gleich drei Tage in Folge, an welchen der Handel und auch die meisten Apotheken geschlossen bleiben. Für Notfälle jedoch gibt es in Kärnten immer einige Apotheken, die trotzdem geöffnet bleiben und für den Bereitschafts- und Notdienst zur Verfügung stehen. Welche Apotheken das sind, kannst du hier nachlesen.

Steigende Coronafälle und Erkältungen

Zurzeit liegen viele Kärntner flach. Der Grund dafür ist die steigende Erkältungs- und Coronawelle, die Österreich zurzeit überrollt. Viele müssen deshalb an den Weihnachtsfeiertagen das Bett hüten „Die aktuelle Erkältungswelle hat Österreich fest im Griff“, betonte ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter. „Die Zahlen bei allen drei Erkrankungen – der echten Grippe, grippalen Infekten und bei Covid steigen stetig. Deshalb ist es gerade in der Vorweihnachtszeit wichtig, sich und seine Mitmenschen zu schützen“, so lautete sein Appell vor den Weihnachtsfeiertagen.

Halbe Stunde Wartezeit

Es wird deshalb nicht allzu sehr verwundern, dass auch zu den Feiertagen ein steter Andrang auf die Apotheken herrscht. In Klagenfurt stehen die Leute am heutigen Christtag, den 25. Dezember Schlange, um sich mit Medikamenten zu versorgen. Wie der „ORF“ berichtet, sollen die Wartezeiten am Vormittag etwa 30 Minuten betragen haben, zumindest bei der Kreuzbergl-Apotheke und der Hirsch-Apotheke, welche am heutigen Christtag geöffnet haben. Die im Dienst stehenden Mitarbeiter haben alle Hände voll zu tun. Die meisten Apothekenbesuche sollen am heutigen Tag auf Erkältungen und Corona-Infektionen zurückzuführen sein.