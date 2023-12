Kärntens 5 neue „Christkinder“: So heißen sie

Fünf neue „Christkinder“ wurden vorgestern, am 24. Dezember in Kärnten geboren, jeweils zwei in Villach und Klagenfurt und eines in Wolfsberg – wir haben berichtet. Am schnellsten kam dabei der kleine Elias Franz Alfred in Wolfsberg zur Welt. Das erste Kärntner Christkind des Jahres hat dafür keine Stunde gebraucht und kommt aus Bad St. Leonhard, wie Medien berichten.

Anton hat am selben Tag Geburtstag wie seine Mama

Noch vor 2 Uhr war es dann auch in Villach zwei Mal so weit. Erst erblickte Lisa, dann Anton das Licht der Welt. Letzterer hat am 24. Dezember nun wohl gleich mehrere Feste zu feiern, hat doch seine Mutter auch an diesem Tag Geburtstag.

Anna schaffte es gerade noch rechtzeitig

Am Klinikum in Klagenfurt wurden zwei Christkinder geboren, wobei Anna es gerade noch rechtzeitig schaffte – immerhin kam sie um 23.55 Uhr zur Welt. Über das zweite Klagenfurter Christkind ist lediglich bekannt, dass es ein Bub war, der um 6.49 das Licht der Welt erblickte.