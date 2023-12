Neue ORF-Gebühr ab Jänner: Kritik ebbt weiter nicht ab

Ab 1. Jänner wird in Österreich eine ORF-Gebühr von (fast) allen Haushalten eingehoben. Bisher war das bei der GIS nur jenen vorbehalten, die auch ein Empfangsgerät (Fernseher oder Radio) zu Hause stehen hatte. Für die meisten wird die Gebühr damit billiger, für einige heißt das aber auch, ab Jänner bis zu 20 Euro pro Monat zahlen zu müssen. Alle Informationen zur neuen Gebühr und welche Strafen drohen, sollte man sie nicht bezahlen, gibt es hier.

Sammelklage gegen die Gebühr

Die Kritik all jener, die nun eben auch zahlen müssen, ebbt jedenfalls weiter nicht ab. Während es bereits eine Sammelklage gegen die neue Gebühr gibt – mehr dazu hier – fragen sich viele, warum man für etwas bezahlen muss, „das man weder hat noch braucht“, so eine 5-Minuten-Leserin. Einen kleinen Seitenhieb gegen die aktuelle Bundesregierung kann sie sich dann auch nicht verkneifen. Für diese müsse man auch bezahlen, obwohl man sie nicht braucht, meint sie.

„Man wird schon genug zur Kasse gebeten“

Einem weiteren Leser „reicht es“. „Man wird schon genug zur Kasse gebeten“, weiß er. Groß ist die Kritik vor allem auch daran, dass Zweitwohnsitze nichts bezahlen müssen. „Die schauen gratis“, schüttelt eine Leserin den Kopf. Auch verstehen einige nicht, weshalb die Gebühr in den verschiedenen Bundesländern unterschiedlich hoch ausfällt. So zahlt man etwa in Kärnten 19,90 Euro pro Monat, während es in Vorarlberg unter anderem nur 15,30 Euro sind – der Grund an der Differenz von immerhin über 50 Euro im Jahr liegt in der Länderabgabe.

„Es gibt so viele andere, unnütze Gebühren zu zahlen“

„Wer schaut muss zahlen, ist doch okay. Aber wer nicht schaut oder gar keinen Fernseher hat, der soll doch bitte befreit sein“, versteht eine Leserin zumindest einen Teil der Gebühr – für ebenjene Menschen, die auch davor schon bezahlt haben. Schließlich gibt es aber auch die Fürsprecher, die wohl vor allem aus jenen Menschen bestehen, die die GIS schon bezahlt haben und denen nun weniger vom Konto abgebucht wird. „Warum immer dieser Aufstand? Es gibt so viel andere, unnütze Gebühren zu zahlen. Da regt sich keiner auf“, fragt sie sich abschließend.