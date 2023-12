Rotjacken peilen Sieg gegen HC Pustertal an

Die Rotjacken verpassten am Dienstag den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz der win2day ICE Hockey League, da sie im Auswärtsspiel beim HK Olimpija Ljubljana Vorsprünge aus der Hand gaben und den Slowenen letztlich im Penaltyschießen unterlagen – wir haben berichtet. „Manchmal kommen solche Abende vor, ich betrachte diese Begegnung als eine Erfahrung, die unser Team im Wachstumsprozess weiterbringt“, meint KAC-Stürmer Matt Fraser. Im Match gegen den HC Pustertal will die rot-weiße Mannschaft wieder ordentlich Gas geben.

Fraser: „Werden bereit sein“

Beim HC Pustertal stehen die beiden Begegnungen unmittelbar vor und nach Weihnachten sinnbildlich für die bisher wechselhafte Saison: Auf einen großen 7:1-Auswärtssieg beim Titelverteidiger Salzburg folgteeine 3:6-Heimniederlage gegen die Pioneers Vorarlberg. Die Südtiroler befinden sich mitten im Kampf um Platz sechs, der am Ende des Grunddurchgangs das fixe Ticket für das Viertelfinale sichert. „Unser letztes Heimspiel gegen den HC Pustertal haben wir mit 1:2 verloren, wir sind also vor diesem Gegner gewarnt. Sie sind eine gute Mannschaft, die über einige Waffen in der Offensive verfügt, aber für uns ist es nach einer Partie wie jener am Dienstag in erster Linie wichtig, wieder zu dem zurückzukehren, was uns stark und erfolgreich gemacht hat“, betont Fraser.

Keine weitreichenden Umstellungen im Line-up

Dem EC-KAC stehen wie schon am Dienstag sämtliche Kaderspieler zur Verfügung, demnach ist davon auszugehen, dass keine weitreichenden Umstellungen im Line-up vorgenommen werden. Bei Luka Gomboc und Fabian Hochegger ist vorgesehen, dass sie am Donnerstag erneut im Future Team auflaufen, das parallel zum Spiel der Kampfmannschaft auswärts beim Tabellennachbarn HK Celje in Slowenien gastiert. Für Daniel Obersteiner zeichnen sich nach dem Jahreswechsel ebenfalls Einsätze in der Alps Hockey League ab, um nach einem Dreivierteljahr ohne Ligaspiel wieder in den Rhythmus zu kommen.