Solltest du diesen Brief ignorieren, so drohen dir bald Strafen

Ab 1. Jänner wird in Österreich eine ORF-Gebühr von (fast) allen Haushalten eingehoben. Bisher war das bei der GIS nur jenen vorbehalten, die auch ein Empfangsgerät (Fernseher oder Radio) zu Hause stehen hatte. Für die meisten wird die Gebühr damit billiger, für einige heißt das aber auch, ab Jänner bis zu 20 Euro pro Monat zahlen zu müssen. Aus diesem Grund wurden in den letzten Monaten eifrig Briefe versandt mit der entsprechenden Zahlungsaufforderung.

Was passiert, wenn ich nicht zahle?

Zahlt man nicht, wird man automatisch abgemahnt. Dann hätte man noch Zeit, zu reagieren. Zuerst soll man der Zahlungsaufforderung für den Jahresbetrag innerhalb der ersten 14 Tage nachkommen. Wird gemahnt, können gleich mal zehn Prozent des Betrags als Extra-Strafe aufgeschlagen werden, ein Inkassobüro schreitet dann ein. Sollten sich Personen weiterhin weigern, geht der Fall vor Gericht und dort hat man dann 2.180 Euro Strafe plus immer noch die Zahlung der Jahresgebühr zu erwarten. Alle Informationen zur neuen Gebühr und welche Strafen drohen, sollte man sie nicht bezahlen, gibt es hier.

Was ist jetzt zu tun?

Wer diesem Schrecken entgehen will, sollte ab jetzt pro Hauptwohnsitz-Adresse eine volljährige Person noch bei der GIS registrieren, die für die Zahlung des ORF-Beitrags ab 1. Jänner 2024 verantwortlich ist. Übrigens: Für alle, die bisher schon GIS gezahlt haben, ändert sich nichts: „Hat jemand bisher Radio und/oder Fernseher angemeldet, so übernimmt das ORF-Beitrags-Service (jetzt noch GIS) ab 1. Jänner 2024 automatisch die Personen und Adressdaten sowie die Zahlungsart und -weise in das neue System“, so der ORF. Hier soll die Umstellung sogar eine positive Wirkung haben: Es wird mit der neuen ORF-Gebühr sogar etwas günstiger als bisher.

Kritik wird lauter

Einem 5-Minuten-Leser „reicht es“. „Man wird schon genug zur Kasse gebeten“, weiß er. Groß ist die Kritik vor allem auch daran, dass Zweitwohnsitze nichts bezahlen müssen. „Die schauen gratis“, schüttelt eine Leserin den Kopf. Auch verstehen einige nicht, weshalb die Gebühr in den verschiedenen Bundesländern unterschiedlich hoch ausfällt. So zahlt man etwa in Kärnten 19,90 Euro pro Monat, während es in Vorarlberg unter anderem nur 15,30 Euro sind. In der Steiermark muss man am meisten blechen. Insgesamt sind es 20,09 Euro, die monatlich zu zahlen sind.