Über zwei Jahre Haft nach Einbruch bei Villacher Juwelier

Der Fall sorgte damals für Schlagzeilen: Im September 2022 sind zwei Rumänen in ein Juweliergeschäft in Villach eingebrochen und haben im Zuge des Einbruchsdiebstahles 58.094 Euro erbeutet. Ein Zeuge hatte den akustischen Alarm um 3.15 Uhr wahrgenommen und die beiden Täter beobachtet, wie sie mit jeweils einem Plastiksack und einer Eisenstange flüchteten – mehr dazu hier. Er verfolgte sie und alarmierte die Polizei. Sofort wurde eine großangelegte Fahndung samt Polizeihubschrauber eingeleitet und einen Tag später konnte ein Rumäne festgenommen werden.

Beide wurden festgenommen

Seinem Komplizen gelang zunächst die Flucht. Er setzte sich unmittelbar nach der Tat mit einem Fluchtfahrzeug und einem Teil des Diebesguts nach Italien ab. Im Februar 2023 wurde dann aufgrund von Videobeweisen, wo der Täter klar festgestellt werden konnte, ein europäischer Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben. Im Zuge dieser Ausschreibung konnte er schlussendlich in Irland von den dortigen Behörden festgenommen werden und wurde – wie berichtet – in die Justizanstalt Klagenfurt überstellt. Während er noch auf seine Gerichtsverhandlung wartet, fand diese für seinen mutmaßlichen Mittäter am heutigen Donnerstag statt. Laut dem ORF Kärnten verurteilte der Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richter Manfred Herrnhofer den Mann zu einer zweieinhalb Jahre langen Freiheitsstrafe. Jedoch ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.