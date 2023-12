Tierische Fahrgäste: Ratten wurden in Bus zurückgelassen

Keutschach am See

Erst am 27. Dezember hatte ein Kärntner einen völlig verwahrlosten Hundewelpen auf der A10 Tauernautobahn entdeckt und gerettet – wir haben berichtet. Nun wurde eine weitere tierische Entdeckung in einem Bus der Linie 5316 im Bezirk Klagenfurt-Land gemacht. Ein Busfahrer bemerkte auf Höhe der Gemeinde Keutschach am See plötzlich eine Transportbox, die dort offenbar von einem Fahrgast zurückgelassen worden war.

Zwei kleine Ratten waren in der Box

Er hielt Nachschau und zwei kleine Ratten blickten ihm entgegen. Sofort alarmierte der Mann die Tierrettung, welche die Nager in der Folge ins Tierschutz-Kompetenzzentrum (TiKo) nach Klagenfurt brachte. Unklar ist, wie lange die Tiere in der Box ausharren musste. Jetzt wird jedenfalls fieberhaft nach dem Besitzer gesucht. „Wir hoffen, dass jemand den Besitzer kennt und bitten um eure Mithilfe“, heißt es aus dem TiKo dazu.