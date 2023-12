Feuerwerk an Silvester:  Bürgermeister hat wichtige Bitte

Veröffentlicht am 29. Dezember 2023, 14:59 / ©Montage: Canva & KK

Wie berichtet, gilt in Klagenfurt auch dieses Jahr die Kleinfeuerwerksverordnung. Das bedeutet, Silvesterfeuerwerke sind in der Nacht von 31. Dezember 2023 auf 1. Jänner 2024 zwischen 23.30 und 00.30 Uhr gestattet. Nicht erlaubt seien pyrotechnische Gegenstände in der Nähe von Kirchen, Krankenanstalten, Altersheimen und Tierheimen.

Bürgermeister: „Rücksicht nehmen!“

Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) wünscht allen einen stimmungsvollen Jahreswechsel, bittet aber um Rücksicht beim Zünden von Feuerwerken. „Für viele ältere Menschen oder Menschen mit gesundheitlichen Problemen, die Ruhe brauchen, kann eine laute Silvesternacht zur Belastung werden. Auch Tiere reagieren oft mit panischer Angst auf Knallen, Feuer und Rauch“, appelliert Scheider, sich an die erlaubten Zeiten und Zonen zu halten.