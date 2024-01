Steirischer Gastronomie-Betrieb schlitterte in Konkurs

Die Wiesavis OG kann ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Der AKV EUROPA erwartet, dass das Verfahren in den nächsten Tagen eröffnet wird. Die Personengesellschaft wurde im Jahr 2016 gegründet. Persönlich haftende Gesellschafter sind Josef Zmugg und Ruzica Zmugg. „Da beide Komplementäre für die Gesellschaftsverbindlichkeiten unbeschränkt haften, wird auch deren Vermögenslage zu erheben sein“, berichtet der AKV.

Es kam zu erheblichen Umsatzeinbrüchen

Im Jahr 2018 wurde der Standort verlegt, in der Hoffnung, in einem größeren Lokal und an einer stärker frequentierten Straße einen größeren Umsatz erzielen zu können. Die vorhandene Einrichtung wurde dabei fremdfinanziert. Nach den noch ungeprüften Angaben im Insolvenzantrag sei es durch die Corona-Pandemie zu erheblichen Umsatzeinbrüchen gekommen, wobei durch die Corona-Hilfen nur ein Teil des Ausfalls abgedeckt worden sein soll, so informiert der AKV in einer Presseaussendung. Es sollen daher weitere Kredite aufgenommen worden sein. Nach der Pandemie sollen die ursprünglichen Umsätze nicht mehr erreicht worden sein, vielmehr sei man mit steigenden Kosten konfrontiert gewesen.

Betrieb seit Jahresende eingestellt

Eine Weiterführung des Unternehmens wird daher nicht angestrebt und faktisch ist der Betrieb seit Jahresende geschlossen. Zuletzt waren drei Dienstnehmer dort geringfügig beschäftigt. Die Verbindlichkeiten sollen 158.000 Euro betragen. Die Aktiva bewertet das Unternehmen mit 45.500 Euro.