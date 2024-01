Lokal schließt nach 7 Jahren seine Pforten: „Es tut uns im Herzen weh“

Eine Ära geht zu Ende. Die Betreiber des „Wiesavis“ haben nach sieben Jahren beschlossen, das Lokal zu schließen. „Es ist uns nicht einfach gefallen, diese Entscheidung zu treffen. Es tut uns im Herzen weh, weil wir so viel Energie und Herzblut in dieses Projekt gesteckt haben. Jeder, der uns kennt, weiß, wie sehr uns das wirklich schmerzt“, so verabschieden sich die Besitzer, denen das „Goodbye“ alles andere als leicht fällt.

Was bleibt, sind die Erinnerungen

Über die Ursachen der Schließung wurde bereits spekuliert. So äußern sich die Betreiber dazu: „Es wurde ja schon so viel geredet und es haben auch uns schon viel Leute gefragt, was an diesem Gerücht dran ist. Glaubt uns, wir wissen erst seit Kurzem, dass es mit dem Lokal nicht weiter geht.“ Was nach all den Jahren bleibt? Die Erinnerungen an eine schöne Zeit.

„Wir sagen Danke“

Die Besitzer bedanken sich bei ihren Stammgästen und Mitarbeitern: „Ohne euch wären wir nur halb so weit gekommen. Danke, dass ihr auch in schlechten Zeiten zu uns gehalten habt.“ Auch den Geschäftspartnern, „die mit uns durch Dick und Dünn gegangen sind“, sprechen die Betreiber großen Dank aus und wünschen allen noch „einen guten Start ins neue Jahr und jede Menge Kraft, Gesundheit und Energie, um alle Aufgaben zu meistern, die euch das neue Jahr bzw. das Leben auferlegt.“

Antrag für Konkursverfahren gestellt

Das Lokal hat bereits Insolvenz angemeldet. „Die Wiesavis OG mit Sitz in Wies hat beim Landesgericht für Zivilrechtsachen Graz einen Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens gestellt“, gab der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am heutigen Dienstag, den 2. Jänner 2024 bekannt. Näheres dazu hier.