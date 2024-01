Zwei Mädchen vergewaltigt? Schreckliche Tat am Wörthersee hat Nachspiel

Schreckliche Szenen sollen sich am 29. Mai 2023 in Krumpendorf ereignet haben. Nachdem zwei Erwachsene zwei minderjährige Mädchen im Zuge einer Bootstour am Wörthersee in einem weiteren Elektroboot angetroffen haben sollen, sollen sie diese letztlich missbraucht haben.

Gerichtsverhandlung am kommenden Freitag

Die beiden Erwachsenen müssen sich nun deshalb auch nun wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung vor Gericht verantworten. Am kommenden Freitag, den 12. Jänner, findet die Verhandlung von 9 bis 14 Uhr am Landesgericht Klagenfurt statt. Vorsitzender Richter des Schöffensenats ist Gernot Kugi. Für die Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.