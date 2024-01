Netflix, Disney Plus und Co.: So viel zahlt ihr 2024 für Streaming

Streaming ist vor allem seit der Corona-Zeit immer beliebter geworden. Da die Teuerungen jedoch auch vor den Streaming-Diensten nicht Halt machen, zeigen wir euch, was ihr dieses Jahr (Stand Jänner 2024) für Netflix, Disney Plus, Amazon Prime und Sky bezahlen müsst.

Preiserhöhung bei Netflix?

Bei Netflix hat es bereits im Oktober geheißen, dass eine Preiserhöhung in den Startlöchern steht, sobald der Hollywood-Streik beendet ist. Nachdem das mittlerweile auch der Fall ist, dürfte nun wohl also eine Erhöhung der Netflix-Preise anstehen – nachdem man im vergangenen Jahr bereits damit für Aufsehen gesorgt hat, dass „Account-Sharing“ nicht mehr möglich ist. Die Preiserhöhung soll jedenfalls erst in den USA und Kanada zu spüren sein, jedoch auch auf den Rest der Welt früher oder später ausgeweitet werden, heißt es in zahlreichen Medienberichten.

So viel kostet Netflix in Österreich: Basismodell: 7,99 Euro monatlich

Standardmodell: 12,99 Euro monatlich

Premiummodell: 17,99 Euro monatlich

Verbietet Disney Plus Account-Sharing auch?

Auch bei Disney Plus möchte man, wie Medien berichten, das unerlaubte Teilen von Passwörtern unterbinden. Aktuell mache man das noch nicht, die rechtliche Grundlage sei jedoch geschaffen, wie es heißt. Der Streaminganbieter rund um Mickey Mouse & Co. kostet Stand Jänner 2024 übrigens 109,90 Euro für das Jahresmodell. Monatlich zahlt man 10,99 Euro.

So viel kostet Disney Plus in Österreich: Monatlich: 10,99 Euro

Jahresmodell: 109,90 Euro

Prime Video bekommt werbefreie Option

Änderungen wird es auch bei Amazon Prime in diesem Jahr geben. Die Nutzer wurden bereits informiert, dass es künftig auch eine werbefreie Option für den Streamingdienst geben wird. Für diese müsse man dann 2,99 Euro extra pro Monat bezahlen. Möchte man das nicht, kann man Prime Video immer noch für den selben Preis wie davor – nur jedoch mit Werbung – nutzen. Mehr dazu hier.

So viel kostet Prime Video in Österreich: Basismodell (mit Werbung): 8,99 Euro pro Monat oder 89,99 Euro im Jahr.

Premiummodell (ohne Werbung): 11,98 Euro pro Monat.

So viel kostet Sky Stand Jänner 2024

Sky wiederum hat zahlreiche unterschiedliche Angebote, die man verwenden kann. Darunter auch die reine Filme- und Serien-Streaming-Variante, die im ersten Jahr 25 Euro monatlich kostet und dann auf 30 Euro steigt. Will man alles von Sky haben (inklusive Sport), zahlt man im ersten Jahr 35, danach 40 Euro. Will man zu diesem Gesamtpaket noch Netflix haben, hat Sky ein Angebot für 40 Euro im ersten Jahr, danach 45 Euro monatlich.