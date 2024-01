Rache-Aktion nach Parkstrafe? Schmierfink machte Ärger Luft

Veröffentlicht am 6. Januar 2024, 13:18 / ©Wrussnig

Nun dürfte sich ein Betroffener durch eine Schmieraktion seinem Ärger Luft verschafft haben. Das Telefon des 5 Minuten Reporters stand am Dreikönigstag jedenfalls nicht still. Wütende Bankkunden, die schon Strafen bis zu 400 Euro zahlen mussten, wiesen auf die Racheaktion hin. „Das geschieht diesen Abzockern recht“, schimpften die Anrufer in das Telefon. Dabei kann die Bank selber nichts dafür: Die Privatparkplätze sind als solche ausgewiesen.

Nachahmer in der Nachbarschaft

„Die gehören zu den Hauseigentümern, welche die Büros nur der Bank vermietet haben“, erklärte ein verzweifelter Angestellter des Geldinstitutes 5 Minuten. Das Beispiel, mit Privatparkplätzen schnelles Geld zu machen, hat bereits Nachahmer in der Nachbarschaft gefunden. Nicht weit weg von der Bank fühlt sich jemand gestört, der in der Nähe einer Garage parkt und wird ebenfalls durch Schreiben eines Anwaltes aus Vorarlberg aufgefordert, rund 400 Euro zu zahlen.

©KK Das verschmierte Fenster der Bank.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.01.2024 um 13:22 Uhr aktualisiert