Gesperrte KFZ-Fahrspur am Lendkai wird zum Radweg: Es staut sich

Veröffentlicht am 8. Januar 2024, 11:23 / ©Stadt Graz/Schleich

Ab dem heutigen Montag, den 8. Jänner 2024, stehen im Zuge des nächsten Bauabschnitts der Innenstadtentlastungsstrecke wichtige Veränderungen im Straßenverkehr der Grazer Innenstadt an. Die Sperre der Tegetthoffbrücke bis November 2024 zieht dabei notwendige Umleitungen und Anpassungen im Verkehrsgeschehen nach sich. Näheres dazu hier.

Linke Fahrspruch vorübergehen umfunktioniert

Eine Besonderheit gibt es dabei allerdings am Lendkai, wo während der Baustellenzeit für den Radverkehr aus der Not eine Tugend gemacht wird. Verkehrsplanung und Straßenamt machten dies in Kooperation mit der Stadtbaudirektion und den Holding Graz-Linien möglich. Während der Baustellenzeit wird die linke Fahrspur des Lendkais bis zur Erzherzog-Johann-Brücke temporär als Radweg umfunktioniert. Dies führt zu einer vorübergehenden Verbesserung der Radinfrastruktur, indem der bereits bestehende Radweg erweitert wird. Die beiden Verkehrsströme werden zur Sicherheit durch sogenannte Leitschwellen klar voneinander abgegrenzt.

Es staut sich

Der gesperrte Fahrstreifen führt zu Verzögerungen im Verkehr. Wie „Antenne Steiermark“ bereits am Vormittag berichtet, soll es sich aufgrund der Überbelastung stauen. Deshalb wird geraten, etwa 10 Minuten mehr für einen Weg über diese Route einzuplanen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.01.2024 um 11:36 Uhr aktualisiert