Zwei Mädchen auf Elektroboot vergewaltigt? Männer vor Gericht

Was am 29. Mai 2023 als lustiger Ausflug begann, soll für zwei 16-Jährige schnell zum Albtraum geworden sein. Zwei Männern wird zur Last gelegt, die beiden minderjährigen Mädchen in Krumpendorf vergewaltigt zu haben. Die beiden Gruppen sollen dort jeweils mit Elektrobooten am Wörthersee unterwegs gewesen sein und sich zufällig getroffen haben. Diese Zufallsbekanntschaft soll letztendlich mit sexuellem Missbrauch geendet haben, so die schweren Vorwürfe.

Prozessbeginn

Wegen Vergewaltigung müssen sich die beiden Männer also heute, 12. Jänner 2024, am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Die Verhandlung startet um 9 Uhr und soll vorraussichtlich bis 14 Uhr dauern. Vorsitzender Richter des Schöffensenats ist Gernot Kugi. Den Angeklagten droht eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.01.2024 um 08:39 Uhr aktualisiert