ORF-Beitrag: Wie kann ich mich befreien lassen?

Seit 1. Jänner ist der neue ORF-Beitrag (früher: GIS) in Kraft, bezahlen müssen ihn nun fast alle Haushalte in Österreich – die ersten Rechnungen dürften dabei auch schon eingetrudelt sein. Die Kritik in Teilen der Bevölkerung ist sehr groß – mehr dazu hier. In manchen Fällen kann man sich aber auch von diesem Beitrag befreien lassen und sich so fast 200 Euro und in manchen Bundesländern sogar deutlich über 200 Euro sparen.

Es braucht ein Formular für die Befreiung

Die Befreiung bekommt man allerdings nicht einfach so, man muss sie beantragen. Das Antragsformular zur Befreiung findet ihr hier. Den ausgefüllten Antrag muss man dann per Post nach Wien schicken. Aber Achtung: Es kann sich nicht jeder einfach so befreien lassen. Dazu gibt es nämlich gewisse Bestimmungen und Voraussetzungen.

Welche Personen können sich vom ORF-Beitrag befreien lassen?

Zu jenen Österreichern, die sich befreien lassen können, zählen Personen, die Studien- oder Schülerbeihilfe, Pflegegeld, Pension, Arbeitslosengeld, Kinderbetreuungsgeld, Lehrlingsentschädigung, Mindestsicherung oder Leistungen aus sonstigen öffentlichen Mitteln beziehen und wo soziale Bedürftigkeit besteht. Außerdem sollte das Haushaltsnettoeinkommen zusätzlich nicht über 1.364,12 Euro für eine Person bzw. 2.152,03 Euro für zwei Personen zuzüglich 210,48 Euro für jede weitere Person kommen. Ob ihr eine Chance auf Befreiung habt, könnt ihr übrigens auch mit diesem Befreiungsrechner berechnen.

Vroaussetzungen und anpruchsberechtigte Personen: Wer einen Antrag stellt, muss volljährig sein und

den Hauptwohnsitz an der Adresse haben, für die Befreiung gelten soll. Das Haushaltsnettoeinkommen aller im Haushalt lebenden Personen, darf eine bestimmte Grenze nicht überschreiten: 1.1.2024: € 1.364,12 für 1 Person, € 2.152,03 für 2 Personen / jede weitere Person: € 210,48) Anspruchsberechtigt sind Personen eine der folgenden Leistungen beziehen: Leistungen nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, dem Arbeitsmarktförderungsgesetz oder dem Arbeitsmarktservicegesetz

Beihilfe zum Kinderbetreuungsgeld

Lehrlingsentschädigung/Lehrlingseinkommen

Pflegegeld

Pension

Studienbeihilfe/Schulbeihilfe

Mindestsicherung

Leistungen aus sonstigen öffentlichen Mitteln (soziale Hilfsbedürftigkeit) Hier kannst du schauen, ob du dich von der ORF-Gebühr befreien lassen kannst.

Was, wenn ich mehr verdiene?

Übersteigt das Haushaltsnettoeinkommen diese Grenze aber nun, hat die Arbeiterkammer einen Tipp: Es können nämlich noch bestimmte abzugsfähige Ausgaben geltend gemacht werden, wie außergewöhnliche Belastungen, 24-Stunden-Betreuung oder Mietaufwand. Weitere Details dazu findet ihr hier. Übrigens: War man bereits von der GIS befreit, ist man auch vom ORF-Beitrag automatisch befreit.

Welche Zuschüsse sind noch möglich?

„Zusätzlich sind ein Telefonzuschuss bei Verwendung für private Zwecke und eine EAG-Kostenbefreiung für die Erneuerbare-Förderpauschale, den Erneuerbaren-Förderbeitrag und den Grüngas-Förderbeitrag möglich. Diese sind auf der Strom- und/oder Gasrechnung ersichtlich“, heißt es seitens des Bundesministeriums für Finanzen. Die EAG-Kosten-Deckelung für die Erneuerbare-Förderpauschale und den Erneuerbaren-Förderbetrag kommt für einkommensschwache Haushalte infrage, die nicht zu einer anspruchsberechtigten Personengruppen gehören.