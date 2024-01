GTI-Fans kündigen Rückkehr nach Kärnten an: „Bleiben dem See treu“

Jahrelang war die Gemeinde Maria Wörth der Austragungsort des GTI-Treffens. Bis man Anfang 2023 verkündete, keine konventionellen Automobil-Großevents mehr veranstalten zu wollen. Daraufhin wurde die offizielle GTI-Veranstaltung verlegt und wird im Juli 2024 erstmals in der VW-Stadt Wolfsburg stattfinden – mehr dazu hier. Eine Tatsache, die in Kärnten für gemischte Gefühle sorgte. Immerhin bricht damit auch ein wichtiger Umsatzbringer weg. Und auch die Tuning-Szene scheint damit nicht ganz einverstanden zu sein.

Inoffizielles Treffen ins Leben gerufen

Unter dem Motto „Back to the old times“ haben Autofans kurzerhand ein inoffizielles GTI-Treffen ins Leben gerufen – und zwar im Ortsteil Reifnitz in der Gemeinde Maria Wörth. „Auch dieses Jahr werden wir dem See treu bleiben und uns wieder versammeln“, teilt man im Gespräch mit 5 Minuten mit. Über die Bühne gehen soll das Fan-Event am 12. Mai 2024, ab 13 Uhr. Auch betont man ausdrücklich: „Wir möchten kein illegales Auto-Poser-Event starten, sondern ein gemütliches Beisammensein für alle GTI-Fans.“ Erwartet werden schätzungsweise 200 bis 300 Teilnehmende.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.01.2024 um 16:18 Uhr aktualisiert