Diese neuen Shops ziehen 2024 in die ShoppingCity Seiersberg ein

Zu den zukünftigen Shoppingmöglichkeiten zählen Shops wie „Nike“, „Mango“ und „Pandora“, die bis Juni 2024 mit innovativen Konzepten eröffnen werden. Besonders erwähnenswert ist die verstärkte Zusammenarbeit mit der Bestseller-Gruppe, die Flagship-Stores von „Vero Moda“ und „Jack&Jones“ sowie den ersten „Only&Sons“-Store in einem österreichischen Einkaufszentrum bringt.

Exklusives Flagshipkonzept

Die Gastrooffensive wird mit neuen kulinarischen Angeboten wie „The Italian“, dem neuen „Zushimarket – All you can eat“, „Dunkin Donuts“ und dem asiatischen Konzept „Noodle King“ fortgesetzt. Ein weiterer Höhepunkt im ersten Halbjahr 2024 wird die Realisierung des Flagshipkonzepts „TechVillage“ von MediaMarkt sein, welches es derzeit nur fünf Mal in Europa gibt.