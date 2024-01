„Schweren Herzens“: Lokal am Fuße des Schloßbergs sagt nun Adieu

Der Schloßbergplatz wird schon bald um ein Café ärmer. Es sind keine finanziellen oder wirtschaftlichen Gründe, die zur Schließung des Lokals geführt haben, betonen die Eigentümer. Auch der Corona-Krise und der Teuerungswelle habe man standhalten können. Warum aber folgt jetzt das „Aus“? Die Besitzer Gerald Hafner und Michael Pendl haben das „la Mur“ neben ihren Hauptberufen betrieben. Nun ist es den beiden nicht mehr möglich, alles unter einen Hut zu bekommen. Das Duo wollte ein Stück Frankreich nach Graz bringen, so das Konzept, nach welchem das „la Mur“ gegründet wurde. Die beiden wollen sich nun zum Abschluss bei den „besten Gästen der Welt“ bedanken.

Kein Nachfolger für den „la-Mur-Spirit“ gefunden

Mit Ende Jänner wird das Lokal seinen Betrieb einstellen. Diese Entscheidung erfolgte „schweren Herzens“, für die Betreiber war es die einzige Lösung. Ein Nachfolger hat sich bisher nicht finden lassen können. „Vielleicht soll es auch so sein“, heißt es von den Besitzern, denn das „la Mur“ besteht nun mal aus „Gerald und Michael, die dieses kleine Paradies an einem der schönsten Plätze von Graz mit viel Liebe aufgebaut und geführt“ haben. Unterstützt wurde das Duo von Sabine Pendl, der Schwester von Michael, die aus dem Zweier-Gespann ein Trio werden hat lassen.

Was bleibt, sind die Erinnerungen

Die Betreiber blicken auf eine unvergessliche Zeit zurück: „Wir sind dankbar und demütig, so viele tolle und liebe Menschen kennengelernt, so viele schöne, interessante und unglaublich lustige Gespräche geführt zu haben! Das ‚la Mur‘ verneigt sich vor allen, die uns in diesen fünf Jahren, vom Aufbau, über die Eröffnung bis zum letzten Tag unterstützt, an uns geglaubt und uns die Treue gehalten haben!“