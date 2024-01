„Nordsee“ schließt seinen Standort in der Herrengasse: Was wird folgen?

Sei 1967 ist die „Nordsee“ in der Herrengasse eine viel genutzte Wahl, wenn es um ein schnelles Mittagessen oder einen „Snack to go“ geht. Nun aber wurde das „Aus“ bekannt gegeben, zumindest was den Standort in der Grazer Innenstadt betrifft. Ab März schließt der Betrieb dort seine Pforten, die Filiale in der Shoppingcity Seiersberg soll jedoch weiter bestehen. An diesem Standort sollen küftig auch einige Mitarbeiter der Filiale in der Herrengasse künftig beschäftigt sein.

Wer folgt?

Was aber geschieht nun mit den einstigen Räumlichkeiten der Nordsee-Filiale? Wird dort bald schon frischer Wind wehen? Wie die Immobilienfirma GRAWE auf Anfrage der „Kleinen Zeitung“ berichtet, soll der Nachfolger bereits feststehen. Das genaue Konzept befindet sich noch in der Findungsphase. Bereits bekannt aber ist, dass der Kulinarik treu geblieben wird. Auf Fisch soll jedoch Asia-Food folgen. Eine Mischung aus Lokal und Supermarkt soll es sein, welche bald den Standort in der Herrengasse besiedelt.