Paket-Drama: Leserin erzählt, wie sie Opfer eines Seriendiebstahls wurde

Die Villacherin hatte im Mai 2023 ein Paket mit einem MacBook versendet. Nach einer Zeit kam das Paket auch beim Empfänger an – jedoch ohne Inhalt. Der Laptop der Marke Apple war einfach weg. Ganz zum Ärger der 5 Minuten-Leserin und des Käufers.

Keine Spur vom Paketinhalt

Auf der Suche nach dem Paketinhalt versuchte sie, Berge zu versetzen: „Ich habe gleich bei der Polizei angerufen, um mich zu erkundigen, was ich tun kann. Dort konnte man mir nicht wirklich weiterhelfen. Ich bin dann sogar nochmals zur Post gegangen und habe eine Mitarbeiterin gefragt, ob sie sich an das Paket erinnern könne, weil es auffällig pink war. Das verneinte sie“, erzählt die Leserin verzweifelt.

Glück im Unglück

Natürlich war auch die Enttäuschung beim Empfänger groß. Er hatte das MacBook über eine Internetplattform für 400 Euro abgekauft. „Der Empfänger hat mich natürlich gleich wegen des leeren Paketes kontaktiert und im Anschluss auch Anzeige erstattet„, erzählt sie. Am Ende des Lieds bekamen aber beide die Entschädigung über 400 Euro, jedoch nur, weil ein Fehler bei der Zustellung des Pakets unterlaufen war. „Ich wäre fast leer ausgegangen, aber das Paket wurde beim Empfänger vor die Haustür gestellt, er hatte aber keine Abstellgenehmigung. Deshalb wurden wir beide entschädigt.“

16-Jährige für zahlreiche Diebstähle verantwortlich

Nach langen Ermittlungen wurde schließlich eine Täterin überführt, die für viele Paket-Diebstähle in Feistritz an der Drau verantwortlich sein soll. Die Polizei teilte am Montag, dem 29. Jänner, mit: „Eine ehemalige 16-jährige Mitarbeiterin einer Postpartnerfirma aus dem Bezirk Villach steht im Verdacht, im Zeitraum von Februar 2023 bis September 2023 zahlreiche Elektrogeräte, Smartphones, Smartwatches sowie Kosmetikartikel, Kleidungsstücke und Gutscheinkarten aus Postsendungen entwendet zu haben.“ Die Pakete versendete sie dann ohne Inhalt oder vernichtete sie komplett – 5 Minuten berichtete.

„Man hätte viele Diebstähle verhindern können“

Alle Hinweise deuten darauf hin, dass auch die 5 Minuten-Leserin Opfer der Diebstähle geworden ist: „Es gibt sogar den Beweis, dass das Paket beim ersten Wiegen in Wernberg schon leer war, da es nur noch wenige Gramm gehabt hat. Also man hätte wissen können, wo das Paket bzw. zwischen welchen Stationen es geöffnet wurde.“ Im Fall der Villacherin soll aber nicht weiter ermittelt worden sein, da alle Beteiligten ohnehin ihr Geld zurückbekommen hätten.