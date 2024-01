Gewalt am Villacher Hauptbahnhof: Polizeidienststelle ist „kein Thema“

Vor wenigen Tagen war es „wieder einmal“ so weit: Am Villacher Hauptbahnhof ist es rund gegangen. Eine Person wurde „brutal zusammengeschlagen“ und niemand hat geholfen – wir haben berichtet. Im Zuge der Berichterstattung hat uns dann ein Leser kontaktiert mit der Anmerkung, viele Personen würden sich im Bereich des Bahnhofs vor allem abends und nachts unsicher fühlen. Zudem hat er die Frage gestellt, wieso eigentlich die Polizeiinspektion am Hauptbahnhof aufgelassen wurde und ob man nicht wieder eine Inspektion installieren könne. Wir haben daraufhin etwas nachgeforscht.

So möchte man der Bevölkerung ein Sicherheitsgefühl geben

Sowohl den ÖBB als auch der Stadt Villach ist oben erwähnter Fall bekannt. Vonseiten der ÖBB seien sogar Mitarbeiter herbeigeeilt und seien vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort gewesen, erklärt man gegenüber 5 Minuten. Der Vorfall hätte sich nämlich am Bahnsteig 1 ereignet. Gemeinsam mit der Polizei würde man „engmaschige Überwachungsroutinen und regelmäßige Bestreifungen“ setzen – „sowohl am Bahnhof als auch in unseren Zügen“. Gleichzeitig meint man aber auch, dass sich solche Situationen an stark frequentierten Orten – wie dem Villacher Hauptbahnhof – jederzeit ereignen können. All das wird im großen und ganzen auch seitens der Stadt Villach so bestätigt. Die aktuellen Vorfälle seien laut Stadt Villach, die Rücksprache mit dem Stadtpolizeikommando gehalten hat, jedenfalls „nicht auf die Lokalität Bahnhof zurückzuführen“.

„Bei Großevents ist die Polizei stationär vor Ort“

Ziel sei es laut ÖBB auch, ein „maximales Maß an Sicherheit und Ordnung, sowie eine Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls“ auf und um die Bahnhöfe zu generieren. Außerdem: „Bei Großevents wie dem Villacher Kirchtag ist die Polizei stationär in den Abendstunden vor Ort.“ Die Einrichtung einer eigenen Polizeidienststelle am Bahnhof sei derzeit jedenfalls kein Thema.