Unterschrift gefälscht: Unbekannter verschwindet mit „wertvollem“ Paket

Ereignet hat sich das Ganze bereits am 6. Dezember 2023 in Millstatt. Der Paketzusteller hat an eine Betriebsadresse in Millstatt ein Paket ausgeliefert. Statt des eigentlichen Empfängers traf er auf einen bislang unbekannten Täter an. Dieser unterschrieb den Zustellschein mit einer gefälschten Unterschrift, nahm das Paket an sich und verschwand daraufhin.

Ermittlungen laufen

Laut Sendeverfolgung und Zustellbestätigung wurde das Paket am 6. Dezember 2023, um 11.51 übernommen. Der Wert des Paketinhalts soll sich auf 4.000 Euro belaufen. Weitere Erhebungen werden von der Polizeiinspektion Millstatt durchgeführt.