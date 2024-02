Ehrenamtliche Gruppe aus Graz: „Bitte helft uns zu helfen“

Veröffentlicht am 12. Februar 2024, 20:34 / ©"Wir in Graz"

Die ehrenamtliche Gruppe „Wir in Graz“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, Grazern in Not zu helfen. Seit 2020 sind sie nun schon aktiv. Eine berührende Erfolgsgeschichte schreibt Erichs Leben. Der Grazer war obdachlos, schaffte es aber durch die Hilfe der Gruppe „Wir in Graz“ wieder zurück ins Leben. Die Ehrenamtlichen beschafften ihm einen Wohnwagen und später dann eine Wohnung. Seit Anfang Feber ist Erich nun in Pension. Das Leben auf der Straße konnte er hinter sich lassen.

Schlafkojen für Obdachlose

Erich ist einer unter vielen, denen die Gruppe „Wir in Graz“ gewillt ist zu helfen. Ihr aktuelles Projekt: Mobile Schlafkojen für Obdachlose. Neben den Kojen betreuen die ehrenamtlichen Helfer auch die Menschen, die diese nutzen – 5 Minuten berichtete. Die Schlafkojen werden auf der Basis von Fahrradanhängern gebaut.

Lebensmittelboxen, ein Hilfsprojekt in Zeiten der Teuerungen

Während der Teuerungskrise hat die Gruppe „Wir in Graz“ mit einem neuen Projekt gestartet: Lebensmittelboxen – mehr dazu hier. „Bis heute haben wir rein nur aus unseren Mitteln und Sachspenden unserer Mitglieder 162 Boxen verteilt“, zieht Gründungsmitglied Werner Klambauer gegenüber 5 Minuten Bilanz. Eine Box kostet 35 Euro.

Lager gesucht

Um all diese wohltätigen Projekte aufrechtzuerhalten, sind es jetzt die Helfer, die Hilfe brauchen. „Wir suchen seit zwei Jahren ein leistbares Lager, eine Werkstatt oder eine Garage. Wir helfen alle ehrenamtlich und unentgeltlich, mit Zeit, Lust und viel Herzblut. Wenn wir es schaffen passende Räumlichkeiten zu finden, können wir mit unseren Lebensmittelboxen und Co. auch weitermachen. Bitte helft uns zu helfen“, so die Bitte von Klambauer. Die Werkstatt sollte in Graz, durchgehend zufahrbar und nicht größer als 25 Quadratmeter sein – und natürlich nicht zu teuer.