Nach Promis: Jetzt schwingen Politiker im Eat Together den Kochlöffel

Nachdem – wie berichtet – bereits prominente Persönlichkeiten in den Eat Together RESTaurants aufgekocht haben, ist nun die Kärntner Politik an der Reihe. „Wir kochen gemeinsam mit prominenten Persönlichkeiten ein Menü aus geretteten Lebensmitteln. Zu diesen Terminen stellen sich Vertreter der unterschiedlichen Fraktionen den ‚heißen‘ Fragen unserer Obfrau Julia Petschnig„, teilt man seitens des Vereins mit.

Aktion startet am 19. Februar

Am 19. Februar 2024 startet die Aktion um 10.30 Uhr mit Lena Schilling, der Grünen-Spitzenkandidatin für die EU-Wahl, und der Grünen-Nationalratsabgeordneten und Landessprecherin Olga Voglauer im Eat Together Klagenfurt. Aber auch der Villacher Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) und Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) wollen im März im Eat Together Villach den Kochlöffel schwingen. Von der FPÖ werden sich Villachs Stadtrat Erwin Baumann und der Afritzer Bürgermeister Max Lindner zum gemeinsamen Kochen einfinden. Termine für die Prominenz der ÖVP, des Teams Kärnten und der Neos sowie von Verantwortung Erde sind in Planung und sollen ebenfalls demnächst bekannt gegeben werden.